Более 40 жилых домов подтоплены паводком в селах Ваеги и Марково на Чукотке

ТАСС, 10 июня. Более 40 жилых домов, где проживают 95 человек, 26 из которых - дети, подтоплены в селах Ваеги и Марково на Чукотке. Также подтоплены 103 придомовые территории, дороги и взлетно-посадочная полоса в селе Марково, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС.

"В ПВР в селе Ваеги находятся восемь человек, в том числе двое детей, еще 32 расположились у родственников и знакомых. В ПВР села Марково пережидают половодье три человека. В двух населенных пунктах в общей сложности подтоплено 43 жилых дома, 103 придомовые территории, дорога от села Марково до взлетно-посадочной полосы, а также сама взлетно-посадочная полоса", - сказали в пресс-службе МЧС.

В селе Ваеги в превентивных целях отключили дизельную электростанцию, перешли на резервные источники.

Ваеги - национальное село в Анадырском районе, там живет около 400 человек. Населенный пункт практически ежегодно оказывается в зоне подтопления из-за половодья на ближайших реках. Марково - село в Анадырском муниципальном районе Чукотки с населением до 600 человек.