В России растет число электромобилей и праворульных машин

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество электромобилей и машин с правым расположением руля увеличилось в России за последние пять лет. Об это говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Количество транспортных средств с возможностью использования электродвигателей незначительно - 42,8 тыс., при этом за последние пять лет их количество увеличилось на 217,9%, что свидетельствует об ускоренных темпах роста данного вида транспорта", - сказано в материалах.

Также складывается устойчивая тенденция к росту количества транспортных средств с правым рулем. "За последние пять лет их количество увеличилось на 310 тыс.", - указывается в обзоре.

В 2020 году зарегистрировано 3,3 млн машин с правым расположением руля, что на 1,4% больше, чем было годом ранее. Всего на долю таких машин приходится 5,5% от общего количества автомобилей.