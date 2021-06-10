Число безработных на Ямале уменьшилось почти на 50% с начала года

ТАСС, 10 июня. Количество безработных граждан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) снизилось на 46% с начала 2021 года, сообщили ТАСС в департаменте занятности населения ЯНАО. Уровень общей безработицы в регионе сохраняется самым низким в России.

"Ситуация на рынке труда автономного округа стабилизируется. С начала текущего года численность безработных граждан уменьшилась на 46%. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,9 процентных пункта и достигает 1,1% от численности экономически активного населения. Уровень общей безработицы (2,4%) остается самым низким в стране", - сказали в департаменте.

Там уточнили, что чаще всего граждане трудоустраиваются в строительной отрасли - малярами, монтажниками, инженерами, каменщиками, а также водителями, медработниками и учителями. Некоторые специальности требуют особых компетенций со стороны работника. "[Для работы в арктическом регионе] требуется готовность к работе в суровых климатических условиях, стрессоустойчивость, также активная жизненная позиция и способность гибко реагировать и адаптироваться к изменяющимся условиям среды", - уточнили в департаменте. Средняя зарплата в ЯНАО составляет 109 тыс. рублей.

В составе безработных большую часть составляют женщины (59%), добавили в ведомстве. При этом 63% от всех безработных на Ямале - граждане в возрасте от 30 до 49 лет.

Большая часть ЯНАО расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.