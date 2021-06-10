Уровень Енисея в районе Кызыла упал еще на 15 см за сутки

ТАСС, 10 июня. Уровень воды в Енисее в районе Кызыла упал за сутки еще на 15 см, в Малом Енисее - на 16 см, сообщила в четверг республиканская служба ГО и ЧС на своей странице во "ВКонтакте".

"По состоянию на 8:00 (04:00 мск) 10 июня уровень воды в Большом Енисее 595 см (минус 15 см [за сутки]), при критической отметке 590 см; в малом Енисее 444 см (минус 16 см), при критической отметке 435 см", - сообщили в ГО и ЧС.

Критический уровень в реках был превышен в понедельник. Было подтоплено несколько дачных обществ в Кызыле и в Кызыльском районе. По данным мэрии Кызыла, на утро четверга 49 человека, в том числе 25 детей, были размещены в пунктах временного размещения из-за паводка.

В Кызыле, Кызыльском, Каа-Хемском и Тоджинском районах действуют режимы ЧС муниципального характера.