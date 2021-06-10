{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Приамурье отменят общегородские школьные выпускные из-за пандемии

Выдача аттестатов состоится только на школьном уровне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июня. /ТАСС/. Общегородские выпускные вечера для школьников в Амурской области отменяются из-за эпидемиологической обстановки. Выдача аттестатов пройдет только на школьном уровне, сообщает в четверг пресс-служба министерства образования области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В области ухудшается эпидситуация по ковиду: специалисты фиксируют еженедельный прирост новых случаев коронавируса, а также изменение структуры заболеваемости с активным вовлечением детей, подростков и трудоспособного населения в возрасте 18-29 лет. Всего в регионе выявлено 22,9 тыс. заболевших, умерло 294 человека.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией проведение массовых мероприятий, предполагающих пересечение больших потоков людей из разных коллективов и групп, амурским управлением Роспотребнадзора запрещено. Таким образом, проведение традиционных общегородских торжеств, посвященных прощанию выпускников со школой, не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Выпускные для школьников в Амурской области начнут проводить с 26 июня. В этом году, по данным министерства образования области, со школой простятся более 4 тыс. 11-классников. Выпускные вечера пройдут только на школьном уровне.

Теги
Амурская областьПандемия COVID-19
Власти Крыма в период майских зафиксировали единичные отмены бронирования отелями
Министр курортов и туризма региона Вадим Волченко отметил, что власти республики продолжают мониторинг и остаются на круглосуточной связи с отдыхающими
Читать полностью