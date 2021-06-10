В Приамурье отменят общегородские школьные выпускные из-за пандемии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июня. /ТАСС/. Общегородские выпускные вечера для школьников в Амурской области отменяются из-за эпидемиологической обстановки. Выдача аттестатов пройдет только на школьном уровне, сообщает в четверг пресс-служба министерства образования области.

В области ухудшается эпидситуация по ковиду: специалисты фиксируют еженедельный прирост новых случаев коронавируса, а также изменение структуры заболеваемости с активным вовлечением детей, подростков и трудоспособного населения в возрасте 18-29 лет. Всего в регионе выявлено 22,9 тыс. заболевших, умерло 294 человека.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией проведение массовых мероприятий, предполагающих пересечение больших потоков людей из разных коллективов и групп, амурским управлением Роспотребнадзора запрещено. Таким образом, проведение традиционных общегородских торжеств, посвященных прощанию выпускников со школой, не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Выпускные для школьников в Амурской области начнут проводить с 26 июня. В этом году, по данным министерства образования области, со школой простятся более 4 тыс. 11-классников. Выпускные вечера пройдут только на школьном уровне.