Река Абакан вернулась в русло

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Река Абакан в Хакасии вернулась в свое русло, подтопленных участков в республике нет. Об этом в четверг говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Река Абакан полностью вернулась в свое русло, вода ушла со всех подтопленных ранее участков. Уровень воды на реке Енисей остается высоким, но в настоящее время находится в безопасных пределах. Постоянный мониторинг гидрологической обстановки продолжается", - сообщает ведомство.

По информации МЧС, все участки, подтопленные ранее паводковыми водами, полностью освободились от воды. Угрозы новых подтоплений в районе реки Абакан нет.

Уровень воды в Енисее в районе села Подсинее составляет 339 см, за прошедшие сутки отмечен рост на 7 см. Водосброс на Саяно-Шушенской ГЭС составляет около 4,8 тыс. кубометров в секунду. При этом в ведомстве отмечают, что "уровень начала подтопления" приусадебных участков местного садового товарищества составляет 360 см, самого села - 570 см. Согласно прогнозам синоптиков, 10-11 июня уровень воды может достигнуть 355 см, возможны подтопления пониженных участков местности.

20 мая в республике был введен режим ЧС из-за паводка. Тогда было подтоплено более 200 приусадебных участков, около 100 домов и около 350 дачных участков. Наблюдались переливы воды на автодорогах. Военные железнодорожники Центрального военного округа возводили и укрепляли дамбы.