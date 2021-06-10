Власти Крыма в период майских зафиксировали единичные отмены бронирования отелями

"Единичные случаи отмены бронирований в отелях выявлялись в майские праздники и достаточно быстро отрабатывались при помощи нашей системы обратной связи. В ручном режиме все [проблемы] были решены. За весь период были буквально три-четыре такие попытки, больше проблем в связи с этим не возникало", - сказал Волченко.

Он отметил, что власти республики продолжают мониторинг и остаются на круглосуточной связи с отдыхающими. "Если какое-то средство размещения вдруг решит отменить бронь и перепродать ее дороже - это прямое нарушение закона "О защите прав потребителей" и влечет достаточно серьезные санкции и со стороны Роспотребнадзора, и с точки зрения административной ответственности", - напомнил Волченко.

Также министр добавил, что "отели, дорожащие своей репутацией, таких случаев не допускают". "Сертифицированным и классифицированным отелям и санаториям, которые подпадают под действие законодательства, можно предъявить претензии в случае возникновения замечаний и проблем. А вот если гость бронирует места в теневом секторе, то он полностью берет ответственность за качество обслуживания и выбор уровня размещения на себя", - сказал Волченко.

Список официальных средств размещения опубликован на официальном туристическом портале Travel Crimea. "За информацию на нем отвечает министерство курортов и туризма республики. С помощью этого реестра отелей и санаториев можно верифицировать выбранное средство размещения, удостовериться в его легальности и актуальности контактов. А также избежать сайтов-двойников или сайтов-посредников, где зачастую не всегда отображена актуальная информация", - рассказал Волченко.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.