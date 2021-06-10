Власти Крыма намерены включить курорт "Новая Евпатория" в ФЦП развития полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Курорт "Новая Евпатория", который расположится на 600 га между крымскими селами Витино и Штормовое, намерены включить в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя, сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Новая Евпатория" - это рабочее пока название, отдельный проект. Чтобы он вошел в ФЦП, разрабатывается технико-экономическое обоснование. Будем стремиться, чтобы этот проект вошел в федеральную целевую программу, но пока первый этап - разработка его концепции, которая позволит определить стоимость и рентабельность, то есть, какой объем инвестиций мы получим на объем вложенных государственных средств", - сказал Волченко.

Он уточнил, что власти Крыма ожидают завершения этого процесса до конца года.

21 марта Волченко сообщил, что власти Крыма намерены создать на западе региона новый туристический кластер, который будет называться "Новая Евпатория". Глава администрации Евпатории Роман Тихончук рассказал ТАСС, что курорт сможет принимать до 40 тыс. туристов в год, при этом на территории кластера расположатся разные средства размещения - от апартаментов до пятизвездочных гостиниц.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.