Единороссы внесли поправки о регулировании выбросов во всех городах с грязным воздухом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Парламентарии от "Единой России" внесли в четверг в Госдуму поправки о регулировании вредных выбросов во всех городах с загрязненным воздухом.

Как напомнил один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в настоящее время квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита), они должны к 2024 году снизить объем вредных выбросов на 20%. "Поправки позволят расширить практику на все города с сильным или очень сильным уровнем загрязнения воздуха. В перечень таких городов, с нашей точки зрения, можно включить несколько десятков населенных пунктов. Возможностью расширять список наделяется правительство РФ", - пояснил Бурматов, являющийся координатором партийного проекта "Чистая страна".

Он рассчитывает, что на следующей неделе поправки могут быть приняты во втором и третьем чтениях, профильный комитет Госдумы планирует рассмотреть их 11 июня. "Таким образом будет выполнено поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов, а города получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух", - отметил Бурматов, слова которого приводит сайт er.ru.

Он обратил внимание, что предлагаемые изменения стали ответом на обращения граждан. Вопрос о расширении списка городов - участников федерального проекта "Чистый воздух", который предполагает квотирование вредных выбросов, также обсуждался на стратегической партийной сессии "Экология" 5 июня в Ленинградской области, соответствующее предложение поддержал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Инициаторами поправок выступили секретарь генсовета единороссов, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов, сенаторы Татьяна Гигель и Алексей Майоров.