МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Роскачество проверило шоколадный пломбир и обнаружило в трех образцах признаки фальсификата. Об этом говорится в сообщении организации.

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Всего эксперты организации изучили 20 торговых марок шоколадного пломбира: 19 из них российского производства, одна произведена в Белоруссии.

"Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами. Это шоколадный пломбир марок "Вологодский пломбир", "Золотой резерв" и Spar. Товары закуплены в онлайн-гипермаркете "Утконос", гипермаркете "Ашан" и супермаркете Spar соответственно", - отмечается в сообщении.

Чтобы выяснить наличие растительных жиров, эксперты провели анализ жирно-кислотного состава, посчитали долю молочного жира и исследовали продукцию на наличие фитостеринов. В шоколадном пломбире "Вологодский пломбир", "Золотой резерв" и Spar обнаружены большие отклонения в жирно-кислотном составе, например по содержанию линолевой, олеиновой, пальмитиновой кислот и других. "Если бы в мороженом присутствовало минимально допустимое количество какао или какао-компонентов, то жирно-кислотный состав изменился бы незначительно, поэтому можно утверждать, что помимо какао в мороженом присутствует растительный жир, который пришел явно не из какао. Это говорит о попытке производителя замены молочного жира растительным", - сообщили эксперты.

Как отметили в Роскачестве, комплексная оценка жировой фазы также показала, что молочного жира у этих товаров оказалось намного меньше, чем 100%. У "Вологодского пломбира" - 26,5%, "Золотого резерва" - 27,1%, у Spar - 65,1%. Эксперты также отметили, что эти марки мороженого нельзя назвать пломбиром, так как содержание молочного жира в молочной части продукции составило меньше 12%, как того требует технический регламент. В "Вологодском пломбире" молочного жира 3,18%, в "Золотом резерве" - 3,25%, в Spar - 7,81%.

Проверка на безопасность

Среди исследованных марок шоколадного пломбира Роскачество не обнаружило нарушений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов. Не выявили и бактерий группы кишечной палочки, а также не нашли антибиотиков даже в следовых количествах. При этом эксперты исследовали мороженое на наличие дрожжей и плесеней, которые не нормируются российским законодательством. Выяснилось, что в четырех пломбирах содержится незначительное количество дрожжей, в двух - плесени.

Тем не менее, по данным организации, большинство производителей мороженого все же используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным. Вкус, запах и цвет исследованного шоколадного пломбира отвечает и требованиям законодательства, и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Также мороженое оказалось хорошо взбитым.

В основном у экспертов возникли претензии к консистенции, внешнему виду мороженого, качеству вафельного стаканчика (ломкая структура, влажность и т. д.), а также обнаружены несоответствия заявленной информации на упаковке действительности (по массе продукта, содержанию белков и углеводов).