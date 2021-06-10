В Карелии построят спорткомплекс, корпус больницы, мост и отремонтируют автотрассу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия", говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в четверг.

"Речь идет о создании спортивного комплекса для учеников детско-юношеских школ, строительстве хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи и гистологической лаборатории в Петрозаводске. Также в рамках программы запланировано строительство моста через пролив Ворссунсалми в городе Сортавала, реконструкция автомобильной дороги Петрозаводск - Суоярви и модернизация мостового перехода на трассе "Кола", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем финансирования объектов составит 6,4 млрд рублей, из которых более 650 млн рублей было выделено в конце апреля.

В январе Мишустин совершил рабочую поездку в Карелию, после чего был сформирован перечень поручений, направленных на развитие туристической отрасли в регионе, повышение доступности медицинской помощи и снятие барьеров для ведения бизнеса.