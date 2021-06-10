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Мурашко заявил, что следует ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу

С начала пандемии инфекцией в мире заразились более 174 млн человек, свыше 3,7 млн умерли

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Угроза развития пандемии коронавируса все еще сохраняется, поэтому следует ускорить формирование коллективного иммунитета к нему. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", - сказал он на XXIII Всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - Фарммедобращение - 2021".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 174 млн человек, свыше 3,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 156 250 случаев заражения, выздоровели 4 761 899 человек, умерли 124 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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