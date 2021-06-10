Росздравнадзор сообщил, что почти все лекарства в гражданском обороте промаркированы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Практически 100% лекарств, которые сегодня вводятся в гражданский оборот, уже полностью промаркированы. Об этом в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Если по итогам 2020 года от всего объема вводимых в гражданский оборот лекарственных препаратов маркированных было чуть более 65%, то на сегодняшний день мы можем говорить, что практически все 100% лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, уже полностью промаркированы", - сказала она на XXIII Всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - Фарммедобращение - 2021".

По ее словам, маркировка помогает отслеживать ситуацию по наличию препаратов, а также вакцин от коронавируса в регионах и принимать оперативные решения по их поставкам. Самойлова напомнила, что пока не маркируются медицинские газы, радиофармацевтические препараты и медицинские пиявки.

Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. С 1 июля 2020 года в РФ обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды, пива и других слабоалкогольных напитков.