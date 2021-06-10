В Дании смягчают меры, введенные для ограничения распространения коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 10 июня. /ТАСС/. Парламентские партии Дании достигли соглашения о дальнейшем ослаблении ограничений, веденных из-за распространения нового коронавируса в стране. В большинстве общественных мест больше не надо будет использовать защитные маски, сообщается в четверг в пресс-релизе Минюста страны.

Начиная с 11 июня в одном помещении смогут собираться до 100 человек, предприятия общепита будут продавать алкоголь до полуночи. Защитные маски станет необходимо использовать только пассажирам общественного транспорта, передвигающимся стоя. В конце августа - начале сентября будут сняты почти все ограничения.

Для посещения общественных мест необходим сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации, отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии антител после перенесенного заболевания COVID-19. С августа его необходимость будет постепенно отменяться.

В соглашении между партиями говорится, что с 14 июня другие ограничения и правила будут "единообразными и упрощенными". Будет также изучена возможность увеличения количества зрителей в парках на матчах чемпионата Европы до 25 тыс. человек на играх с Бельгией и Россией 17 и 21 июня.

Вакцинация в стране началась 27 декабря прошлого года, ее планируется завершить в сентябре. С 1 марта власти на фоне снижения числа новых случаев заражения начали постепенно отменять ограничительные меры.