В Минпросвещения назвали доступ в интернет основой преодоления неравенства для школьников

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Подключение к интернету необходимо обеспечить дома у каждого школьника, в том числе с использованием спутниковых технологий, это позволит преодолеть цифровое неравенство и обеспечить равный доступ к цифровым образовательным ресурсам. Об этом на пленарном заседании международной конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass в Кемерове сообщила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"Приоритетом становится интернет в домохозяйствах, это важно. Там, где невозможен интернет, никакой, кроме спутникового, должен быть спутниковый. Потому что доступ в интернет - это основа благополучия, безопасности, преодоления неравенства", - сказала Васильева, напомнив, что доступ к высокоскоростному интернету во всех российских школах должен быть обеспечен до конца 2021 года.

По словам Васильевой, именно период дистанционного школьного обучения во время пандемии коронавируса указал на проблему цифрового неравенства в системе образования, потребовал активного вовлечения родителей в процесс цифрового образования школьников, чтобы они могли помогать детям правильно выбирать цифровой контент. Для этого члены семей так же, как и педагоги должны обладать высоким уровнем цифровых компетенций.

"Развитие компетенций семьи в этом направлении тоже очень важно. Пришло время семьям, у которых недостаточно тех самых базовых компетенций, оказывать помощь, в том числе в школе. Многие в регионах такие программы уже ведут, кто-то в рамках работы с родителями делает такие digital-десанты. Это все преодоление цифрового неравенства в компетенциях", - добавила заместитель министра.

Международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass проходит в Кемерове 9-10 июня. На тематических площадках обсуждаются вопросы современного дошкольного, школьного и профессионального образования, а также профессиональной переподготовки педагогических работников. В числе спикеров конференции представители органов власти, некоммерческих организаций, эксперты в сфере образования, педагоги и блогеры.