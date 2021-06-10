ЕС поддержит на саммите G7 предложение о независимом расследовании происхождения пандемии

БРЮССЕЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Евросоюз поддержит на саммите Группы семи (G7) предложение США о проведении независимого расследования происхождения пандемии коронавируса, для чего следователям потребуется "полный доступ" ко всем документам и зонам исходного заражения в Китае. Об этом заявили в четверг глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Карбис-Бэй (Великобритания) в преддверии саммита Группы семи (G7), запланированного на 11-13 июня, которая транслировалась онлайн.

"ЕС поддерживает все без исключения усилия, которые обеспечат транспарентность в вопросе происхождения пандемии", - заявил Мишель, отвечая на вопрос поддержит ли Брюссель проведение международного расследования, предложенное США.

"Нам необходимо установить все обстоятельства происхождения пандемии, чтобы избежать ее повторения в будущем. Для этого группа следователей действительно будет нуждаться в неограниченном доступе ко всем документам и местам [исходного заражения в Китае]", - заявила в свою очередь фон дер Ляйен.

США последовательно на различных международных площадках проводят идею проведения "независимого международного расследования" происхождения коронавируса нового типа в Китае. Вашингтон пытается оказать давление на Пекин, чтобы добиться раскрытия всех китайских данных о пандемии и получения доступа к документам и зонам, связанным с первоначальным заражением. Эта тема также будет обсуждаться на саммите G7 в Великобритании. В американских СМИ на этом фоне также регулярно появляются версии об искусственном происхождении вируса.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил 24 мая на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности. Ни один сотрудник Уханьского института вирусологии по меньшей мере до марта 2021 года не заразился коронавирусом, указали в МИД КНР.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.