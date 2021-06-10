Европарламент высказался за временную отмену патентов на вакцины

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента (ЕП) выступили за временную отмену патентов на препараты от коронавируса, чтобы расширить глобальное производство вакцин. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике ЕП.

"Чтобы ускорить глобальное внедрение вакцин, депутаты ЕП потребовали временного снятия защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса", - отметили в организации. За принятие соответствующей резолюции проголосовали 355 депутатов, против - 263, воздержался 71.

"ЕП предлагает начать переговоры о временном отказе от Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, заключенного в рамках Всемирной торговой организации", - отметили авторы резолюции. По их мнению, это будет способствовать "глобальному доступу к медицинской продукции", используемой для борьбы с коронавирусом, а также поможет "решить проблему глобального производства и дефицита предложения".

По мнению евродепутатов, "добровольное лицензирование, передача технологий странам, где налажено изготовление вакцин", являются наиболее эффективными способами расширения и ускорения глобального производства в долгосрочной перспективе.

В ЕП также призвали США и Великобританию "отменить запрет на экспорт вакцин и сырья". Депутаты подчеркнули, что для вакцинации 70% населения мира необходимо 11 млрд доз препаратов, в то время как к настоящему моменту произведена лишь небольшая часть этого количества.

Производство в Африке

Кроме того, в ЕП обратили внимание, что большинство произведенных вакцин было направлено в промышленно развитые страны, и лишь 0,3% из них попало в 29 беднейших государств. "Евросоюзу необходимо поддерживать производство в Африке", - считают депутаты.

Парламентарии также потребовали раскрытия информации о будущих предварительных закупках вакцин.