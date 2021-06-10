Школы Кузбасса будут использовать платформу "Сферум" с нового учебного года

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Школы Кузбасса с нового учебного года будут подключены к отечественной информационно-коммуникационной платформе "Сферум", которая была запущена в марте 2021 года. Соответствующее соглашение на полях конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass в четверг подписали министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева и заместитель гендиректора компании-правообладателя "Цифровое образование" Сергей Марданов.

"Это проверенный верифицированный ресурс, который мы ждали. Речь ни в коем случае не идет об онлайн-обучении, остается традиционный формат уроков. Платформа "Сферум" позволит расширить возможности кузбасской системы образования. Теперь наши ребята смогут подключаться к урокам онлайн во время болезни, общаться с учителем и одноклассниками, обмениваться каким-то интересным и полезным контентом", - сказала Балакирева по итогам подписания соглашения.

По словам Марданова, с момента запуска платформы к ней уже подключены свыше 10 тыс. образовательных учреждений, а в ряде регионов число школ - пользователей "Сферума" превысило 80%. "Это свидетельствует о востребованности нашей разработки, потому что "Сферум" - это удобный помощник для учителя, дающий дополнительные технологические возможности для получения образования", - отметил он.

В правительстве Кузбасса отметили, что цифровое развитие образования - один из ключевых региональных приоритетов. Только за последние три года в Кузбассе появилось 25 цифровых школ, до конца года будут открыты еще 18. По федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" более 150 школ получили комплекты ноутбуков, принтеров и интерактивных досок, в текущем году цифровую технику получат еще 166 кузбасских школ. Кроме того, до конца 2021 года все общеобразовательные учреждения будут подключены к высокоскоростному интернету.

"Сферум" - часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Разработкой данной платформы занималось совместное предприятие "Ростелекома" и Mail.ru Group - "Цифровое образование". "Сферум" основан на технологиях социальной сети "ВКонтакте", а "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

Международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass проходит в Кемерове 9-10 июня. На тематических площадках обсуждаются вопросы современного дошкольного, школьного и профессионального образования, а также профессиональной переподготовки педагогических работников. В числе спикеров конференции представители органов власти, некоммерческих организаций, эксперты в сфере образования, педагоги и блогеры.