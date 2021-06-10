В России за сутки выявили 11 699 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 24 февраля

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 699, это максимальный показатель с 24 февраля. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 5 167 949 заболевших, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,23%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,05%), в Республике Адыгея, Чеченской Республике (по 0,06%), в Магаданской области и Камчатском крае (по 0,07%).

В частности, за сутки было выявлено 859 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 801 - в Московской области, 172 - в Нижегородской области, 156 - в Ростовской области, 149 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 270 676 человек.

Летальные исходы

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 383 против 399 днем ранее, до 125 278.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,42%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 43 летальных случая в Санкт-Петербурге, 20 - в Нижегородской области, по 13 - в Воронежской, Ульяновской и Свердловской областях.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 10 096, до 4 771 995.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 386 пациентов в Санкт-Петербурге, 810 - в Московской области, 292 - в Ростовской области, 237 - в Республике Саха (Якутия), 156 - в Республике Бурятия.