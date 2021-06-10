Коэффициент распространения коронавируса в РФ и Москве вырос до максимума с октября

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг достиг 1,15 - максимума с 14 октября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В Москве показатель увеличился с 1,24 до 1,43, что для города стало наибольшим значением с 1 октября.

Индикатор в стране и столице растет на фоне очередных максимумов по числу заболевших за сутки: в России оно оказалось самым большим с 24 февраля 2021 года, а в Москве - с 15 января.

Только в двух из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался ниже единицы - в Ростовской и Самарской областях, где он равен соответственно 0,98 и 0,88.

В Санкт-Петербурге, Воронежской и Иркутской областях коэффициент составил 1,01, в Подмосковье - 1,02, в Нижегородской области - 1,03, в Красноярском крае - 1,06, в Свердловской области - 1,09.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.