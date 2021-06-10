В Австралии зарегистрировали еще один случай смерти после вакцинации от коронавируса

СИДНЕЙ, 10 июня. /ТАСС/. Новый случай смерти после прививки от COVID-19 зарегистрирован в Австралии. Об этом в четверг сообщили в государственном управлении терапевтических товаров.

По данным фармрегулятора, 52-летняя женщина скончалась из-за "чрезвычайно редкой формы тромбоза, ставшего следствием вакцинации препаратом компании AstraZeneca". "Причиной смерти стал тромб в головном мозге пациента. Мы считаем, что в этом случае развилась тяжелая форма тромбоза", - сказал представитель управления в ходе брифинга для журналистов.

По данным главного санитарного врача Австралии Пола Келли, этот случай стал вторым летальным исходом, вызванным вакциной против коронавируса AstraZeneca. "Это вторая смерть, связанная с препаратом [AstraZeneca], которым на территории Австралии были вакцинированы более 3,6 млн человек", - отметил он, добавив, что тромбоз в менее тяжелой форме был отмечен у 48 пациентов, сделавших прививку.

По данным Минздрава, в настоящее время в больницах Австралии 15 человек получают лечение от тромбоза, ставшего следствием прививки против коронавируса от AstraZeneca. Выписан 31 пациент, двое скончались.

Общенациональная прививочная кампания началась в Австралии 22 февраля. К настоящему моменту национальный фармрегулятор одобрил препараты, произведенные британско-шведской компанией AstraZeneca и американо-германским консорциумом фирм Pfizer - BioNTech. Прививки против коронавируса уже сделали более 5,48 млн австралийцев.