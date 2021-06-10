Эстония присоединилась к европейской системе COVID-сертификатов

ТАЛЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Эстония начала с четверга использовать цифровые COVID-сертификаты в соответствии со стандартом Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба министерства социальных дел республики.

По ее данным, такое решение позволяет жителям Эстонии оформлять документы не только о вакцинации, но и об отрицательном тесте на коронавирус и перенесенном заболевании. Сертификаты позволят более свободно перемещаться в пределах ЕС, когда система их взаимного признания заработает в полном объеме с 1 июля.

"От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона эстонцев, и это число увеличивается каждую неделю на десятки тысяч. Кроме того, среди нас свыше 100 тыс. тех, кто переболел COVID-19. Новые COVID-удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их безопаснее, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии", - указал министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

"С сегодняшнего дня Эстония вводит в действие комплексное для всего ЕС решение подтверждения здоровья, то есть три разных сертификата, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, отрицательный результат теста или перенесенное заболевание. В настоящее время все три сертификата используются только в нескольких государствах. К 1 июля страны к этому постепенно присоединятся", - отметила глава эстонского Центра информационных систем здоровья и благополучия Катрин Рейнхольд.

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 130 364, с начала эпидемии умерли 1 266 человек. Одну дозу вакцины в республике получили 512 247 человек, а полный курс прошли 317 197 жителей. Охват вакцинацией взрослого населения страны составляет 47,3%.

Депутаты Европарламента 9 июня проголосовали за принятие резолюции, в которой оговариваются условия применения зеленого сертификата, призванного облегчить передвижение по государствам Евросоюза во время пандемии коронавируса. Документ, в частности, призывает власти стран ЕС сделать новый сертификат бесплатным для всех. Он может выдаваться как в бумажной, так и в цифровой форме, при этом должен быть совместимым с системами внутри Евросоюза. Сертификаты, полученные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных государств сообщества, отмечается в документе.