В МИД РФ назвали Арктику лабораторией тестирования прорывных технологий

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Арктическая зона становится сегодня не только регионом опережающего экономического развития, но и лабораторией для разработки и тестирования передовых технологий. Об этом заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов на конференции платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Будущее человечества и будущее "зеленой энергетики": вместе или против".

"Мы видим, как арктическая зона и Российской Федерации, и в целом становится не только регионом или территорией опережающего экономического развития, но и своего рода лабораторией для разработки и тестирования прорывных технологических решений", - сказал он.

Дипломат отметил, что сегодня необходимы "решения научно и экономически выверенные, прежде всего это востребовано в части, касающейся обеспечения низкоэмиссионной энергетики в Арктическом регионе". "Мы видим, как растет значение Арктики, которая является не только регионом, скажем, ранимым с точки зрения изменения климата, но и регионом, который вносит возрастающий вклад в обеспечение глобального энергоперехода", - подчеркнул Корчунов.

В этой связи посол обратил внимание на "поставки и проекты, которые осуществляют российские предприятия, включая "Новатэк". "Мы видим экспорт необходимых объемов, которые будут возрастать, сжиженного природного газа, который позволяет другим странам решать задачи Парижского соглашения по климату", - резюмировал дипломат.

Станция "Снежинка"

Многие зарубежные партнеры, включая некоторых наблюдателей Арктического совета проявляют большой интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства международной арктической станции "Снежинка", отметил Корчунов.

"Большой интерес к проекту проявили наши зарубежные партнеры, Норвегия, Республика Корея приняла решение принять участие в качестве партнера и финансировать и технологически участвовать в ее разработке. И другие страны проявили интерес, в том числе среди наблюдателей Арктического совета. Это не может нас не радовать", - сказал он.

Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.

В среду госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить две международные арктические станции "Снежинка" - в ЯНАО и Мурманской области. Ранее сообщалось, что строительство круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе начнется в 2021 году. К проекту подключились семь стран Арктического региона.