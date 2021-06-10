Участниками образовательного марафона "Лидеры меняют мир" стали более 32 тыс. человек

МОСКВА. 10 июня. /ТАСС/. Более 32 тыс. человек приняли участие в мероприятиях образовательного марафона "Лидеры меняют мир", который запустили организаторы конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Год назад мы открыли первый модуль марафона "Лидеры меняют мир". За это время к нам присоединились более 32 тыс. человек. Участники слушали лекции, читали книги, узнавали новое, общались с экспертами, обсуждали различные темы, находили друзей, посмотрели 56 интервью с известными деятелями культуры, искусства, бизнеса, государственного управления, наставниками и членами наблюдательного совета конкурса "Лидеры России", - отметил генеральный директор АНО, руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров, слова которого цитирует пресс-служба организации.

По словам Комиссарова, участники марафона выполнили более 40 заданий по прокачке компетенций, создали несколько совместных социальных проектов, в частности, выпустили альманах "Ковчег семейных традиций" и провели акцию "Пирог добра".

В пресс-службе уточнили, что в марафоне приняли участие представители всех регионов России. Кроме того, к акции присоединились и участники из других стран, в частности, из Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Норвегии и США.

По данным организаторов, в течение 12 месяцев участники марафона изучали и тренировали восемь основных компетенций, которые оцениваются на конкурсе "Лидеры России", и четыре дополнительных, которые важны для любого управленца. В частности, в ходе марафона можно было улучшить такие качества, как лидерство, работа в команде, социальная ответственность и креативность. "По итогам каждого месяца после выполнения заданий модуля участник получал сертификат об изучении и закреплении определенной компетенции или навыка. В июне участников ждет финальное задание по всем компетенциям, большой эфир с самыми популярными спикерами марафона и онлайн-выпускной", - говорится в пресс-релизе.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек. Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.