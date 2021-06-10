В Бразилии зарегистрировали самую высокую суточную смертность от COVID-19 с начала мая

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /ТАСС/. Самое большое с начала мая число умерших за день от последствий заражения коронавирусом зарегистрировано в Бразилии в среду, сообщил телеканал teleSUR со ссылкой на данные эпидемиологов научно-производственного объединения имени Освалдо Круза (Fiocruz) при Минздраве страны.

За последние сутки в стране зарегистрировано 2 693 летальных исхода от ковида. В Fiocruz отметили, что это самый высокий показатель с 5 мая.

По данным Минздрава Бразилии, 8 июня в стране выявлено 52 488 заразившихся коронавирусом. Этот показатель значительно выше того, что был отмечен 7 июня, когда число инфицированных ковидом составило 39 712. С начала пандемии в республике зарегистрировано более 17 млн заразившихся коронавирусом, свыше 477 тыс. умерли.

Среди причин продолжающегося роста числа инфицированных вирусом эксперты называют распространение в стране индийского штамма COVID-19 и медленный процесс вакцинации населения. В Бразилии с населением 212 млн человек лишь более 50 млн граждан получили хотя бы первую дозу прививки от коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных. По количеству летальных исходов она уступает только Соединенным Штатам.