Кабмин обсудит послабления по созданию книг для слабовидящих

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство России в четверг обсудит поправки в закон об авторском праве, которые упростят подготовку литературы в специальном формате для людей с нарушениями зрения и позволят расширить доступ таких граждан к информации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он отметил, что люди с ограничениями по здоровью нуждаются в особом внимании. "Сегодня рассмотрим изменения, которые позволят слепым и слабовидящим получить доступ к большему количеству художественных, научных и периодических изданий", - сказал глава кабмина.

Для этого, пояснил премьер, необходимо снять определенные ограничения в законе об авторском праве, чтобы книги и материалы в специальном формате для таких читателей можно было напечатать без согласия авторов и соответствующих отчислений. "При этом, конечно, нельзя будет делать это в коммерческих целях, чтобы получать прибыль", - подчеркнул Мишустин.

По словам главы кабмина, такая литература поступит в библиотеки и специальные организации, а люди с нарушениями зрения смогут пользоваться ей совершенно бесплатно и без ограничений. "Это расширит их возможности по получению информации в доступном формате", - резюмировал премьер.