В Москве с начала 2021 года отреставрировали более 500 находок

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московские реставраторы привели в порядок более 500 находок с начала 2021 года. В том числе специалисты отреставрировали и комплекс находок, обнаруженный зимой около Павелецкого вокзала, сообщил в четверг журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Ежегодно обрабатываем более 10 тыс. находок. За 2019 и 2020 годы было обработано порядка 30 тыс. находок. В этом году археологи также не сбавляют темпов реставрации находок. В порядок уже привели больше 500 находок", - сказал Емельянов.

Он привел в пример комплекс находок, обнаруженный зимой около Павелецкого вокзала. Освоение этого района Москвы началось лишь в самом конце XVI века, о чем свидетельствуют письменные источники.

"По находкам на Павелецкой можно отследить историю развития этого места на протяжении нескольких столетий. Главным открытием стал клад русских медных монет конца XV - XVI веков. Клад был обнаружен в небольшой ямке. В момент находки он представлял собой компактное скопление монет, причем, никакого вместилища, например, сосуда, обнаружено не было. По всей видимости, изначально монеты находились в кошельке или свертке из органического материала, который к нашему времени совершенно истлел", - сказал Емельянов.

Он добавил, что всего в составе комплекса - 88 медных монет-пул (русская медная разменная монета конца XIV — XVI веков) московской и тверской чеканки. По словам руководителя ведомства, владельцем найденного "сокровища", по всей видимости, был очень небогатый человек, для которого даже такие деньги представляли определенную ценность. Сумма равнялась недельному рациону.

"Почти все монеты комплекса несут на себе следы длительного пребывания в денежном обращении: в процессе реставрации выяснилось, что многие из них совершенно стерты", - добавил он.