Путин направил приветствие участникам XIX съезда Всероссийского общества охраны природы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX съезда Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня ВООП по праву пользуется весомым авторитетом и в России, и за ее пределами. Своей благородной миссией оно объединяет большое число чутких, неравнодушных людей, тесно сотрудничает с органами государственной власти, научными, добровольческими, волонтерскими организациями. Общество проводит многогранную экспертную, исследовательскую деятельность, воплощает в жизнь значимые просветительские, благотворительные проекты, уделяет неустанное внимание продвижению ценностей экологической культуры, прежде всего среди молодежи", - подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность в том, что съезд пройдет в конструктивном ключе, его участники подведут итоги проделанной работы, обсудят перспективы на будущее, а также наметят планы по содержательному обновлению деятельности общества.

XIX внеочередной съезд ВООП проходит в Москве 10-11 июня 2021 года.