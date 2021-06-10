Апелляционный суд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции генералов МВД

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил меру пресечения в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, которые вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняются в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Как уточнил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Павел Лапшов, двух генералов и полковника отпустили из СИЗО без избрания им иной меры пресечения.

"Первый апелляционный суд освободил наших подзащитных без избрания им иной меры пресечения", - сказал собеседник агентства. По его словам, офицеры будут освобождены из СИЗО в ближайшее время, так как в сегодняшнем заседании они участвовали из изолятора по видеосвязи.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении высокопоставленных офицеров и направила материалы на доследование в Следственный комитет РФ, который обжаловал возврат дела. Дело уже вернулось в СК на доследование.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных полицейских было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД. Дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля прошлого года, уже на следующий день фигурантов задержали сотрудники ФСБ. После этого им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), а 3 апреля Басманный суд Москвы их арестовал. Они были уволены из МВД, вину не признают.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. СК допросил бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова.

Защита Худояна настаивала на отсутствии сговора между ним и полицейскими. Дело в его отношении повторно слушается в Коптевском суде Москвы.

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