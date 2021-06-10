На Украину решили не пускать привитых "Спутником V" иностранцев

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Украина не разрешает въезд в страну иностранцам на основании документов о вакцинации российским препаратом "Спутник V", поскольку он не включен в перечень одобренных ВОЗ. Об этом в четверг говорится в сообщении Государственной пограничной службы страны.

"В последние дни на Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд на Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - говорится в нем.

Украина на этой неделе разрешила въезд иностранцев без теста на коронавирус с условием, что они представят сертификат о вакцинации одобренными ВОЗ препаратами. В погранслужбе отметили, что такими препаратами являются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm или Sinovac, а также Janssen.