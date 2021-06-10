Тридцатиградусная жара придет в Москву во второй половине июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жаркая погода с температурой воздуха до плюс 30 градусов придет в Москву уже во второй половине июня. Об этом ТАСС сообщил в четверг ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вторая половина текущего месяца будет действительно более теплой и солнечной - 13-18 градусов по ночам, и днем уже скоро увидим 25-30 тепла", - сказал собеседник агентства.

Сейчас температурный фон в Москве также держится в пределах нормы и даже немного превышает ее, отметил метеоролог. "Не стоит и на первую половину июня ругаться и спрашивать, где же лето. Вообще-то температура у нас на полградуса выше нормы. Нужно понимать, что норма для Москвы - это 21 градус с небольшим хвостиком. Поэтому у нас и сейчас все идет ровно", - сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что июнь 2021 года ожидается теплым и не слишком дождливым в России. Как отмечал метеоролог, избытка осадков в июне не прогнозируется ни в одном из регионов России.