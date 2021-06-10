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Пандемия COVID-19

В Турции рассказали о ходе переговоров о восстановлении авиасообщения с Россией

Российская делегация посетить Турцию и изучить обстановку, после чего предоставит результаты руководству РФ и будет обсуждаться возможность восстановления авиасообщения, заявил турецкий министр культуры и туризма Нури Эрсой

АНКАРА, 10 июня. /ТАСС/. Переговоры между Турцией и Россией о полном возобновлении авиасообщения идут в позитивном ключе. Об этом в четверг заявил турецкий министр культуры и туризма Нури Эрсой.

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"Переговоры с российской стороной [о восстановлении авиасообщения] идут позитивно. В России запросили у нас программу визита [в Турцию] и ждут даты. Представители РФ изучат ситуацию на месте, в Турции", - цитирует министра агентство Demiroren. Он также добавил, что РФ "направила Турции список вопросов на двух страницах, на которые был дал обстоятельный ответ". Вопросы в том числе касались противоэпидемических мер, принимаемых республикой.

По словам Эрсоя, после визита в Турцию и изучения обстановки российская делегация предоставит результаты российскому руководству, после этого будет обсуждаться возможность восстановления авиасообщения.

31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу в этих странах. РФ с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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