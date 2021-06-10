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Пандемия COVID-19
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В России производят 21 из 28 рекомендуемых для лечения COVID-19 препаратов

Восемь из них создают полным циклом производства из отечественных составляющих, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Из 28 рекомендуемых Минздравом лекарственных препаратов для лечения коронавируса в России производится 21, причем восемь из них - полным циклом производства из отечественных составляющих. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Нам казалось, что за такие сроки невозможно реализовать некоторые задачи, но мы это смогли. Достаточно сказать, что из перечня рекомендуемых министерством здравоохранения для лечения ковида препаратов, а их 28, 21 производится у нас, и восемь производится по полному циклу, то есть из отечественных субстанций", - сказала она на итоговой коллегии Минпромторга.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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