В России производят 21 из 28 рекомендуемых для лечения COVID-19 препаратов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Из 28 рекомендуемых Минздравом лекарственных препаратов для лечения коронавируса в России производится 21, причем восемь из них - полным циклом производства из отечественных составляющих. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Нам казалось, что за такие сроки невозможно реализовать некоторые задачи, но мы это смогли. Достаточно сказать, что из перечня рекомендуемых министерством здравоохранения для лечения ковида препаратов, а их 28, 21 производится у нас, и восемь производится по полному циклу, то есть из отечественных субстанций", - сказала она на итоговой коллегии Минпромторга.