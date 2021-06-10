Заболеваемость в России вернулась к зимним показателям. Главное о коронавирусе за 10 июня

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 167 949 случаев заражения, из них новых — 11 699 (максимум с 24 февраля). За сутки умерли 383 человека, за весь период — 125 278.
- Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами. Авиакомпании смогут открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию, возможно чартерное авиасообщение с Албанией.
- Рост заболеваемости связан в том числе с несоблюдением населением мер предосторожности, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
- Летом штамм коронавируса может мутировать и принести новую волну заболеваемости, предполагает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
- Ухудшение ситуации с COVID-19 в Екатеринбурге не позволит провести общий выпускной.
- Telegram-канал Mash сообщил, что с коронавирусом госпитализирован народный художник СССР Александр Шилов. Художник опроверг эти данные, заявив, что он "просто простудился, больше ничего", и лечится дома.
- Росздравнадзор не фиксирует значительного числа нежелательных реакций от вакцин.
Москва
- Всего зафиксировано 1 214 459 случаев заражения, из них новых — 5245 (максимум с 15 января). Госпитализированы 1415 человек.
- Почти 660 тыс. жителей столицы старше 60 лет уже сделали прививку.
Мир
- Всего зафиксировано более 174,4 млн случаев заражения, умерли 3 759 138 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- На Кипре отменяется комендантский час и открываются ночные клубы.
- В Индии зафиксировали новый суточный антирекорд по числу смертей от COVID-19.
- Самая высокая смертность из-за COVID-19 наблюдается в Индии и странах Южной Америки (данные ВОЗ).