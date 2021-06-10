Москалькова поделится с зарубежными коллегами опытом защиты прав в условиях пандемии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Генсекретарь Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) Дебби Корнер пригласила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову поделиться опытом по вопросам защиты прав человека в условиях пандемии. Об этом сообщает пресс-служба российского омбудсмена в четверг.

"Дебби Корнер пригласила Татьяну Москалькову поделиться лучшими практиками по вопросам защиты прав человека в период пандемии перед руководителями европейских национальных институтов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе общения по видеосвязи Москалькова и Корнер уделили особое внимание защите прав человека в период распространения коронавирусной инфекции. "Российский омбудсмен рассказала о взаимодействии с омбудсменами стран мира в период пандемии, в частности, в решении вопросов возвращения домой людей при закрытых границах и защиты прав мигрантов, которым удалось продлить легальный статус на территории России", - сообщает пресс-служба.

Москалькова пригласила Корнер принять участие в международной конференции по правам человека, которая пройдет 12 октября в Москве.

ГАНРИ образован в 1993 году и является независимым органом, деятельность которого направлена на создание и укрепление национальных правозащитных учреждений. Альянс является платформой, которая предоставляет возможность уполномоченным всех стран мира осуществлять обмен опытом по наиболее актуальным вопросам прав человека. Европейская сеть ГАНРИ функционирует с 2013 года, институт уполномоченного по правам человека в РФ является членом Европейской сети ГАНРИ с 2017 года.