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Пандемия COVID-19
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Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 в РФ связан с несоблюдением противоэпидемических мер

Глава Минздрава отметил, что в первую очередь население должно помнить о том, что формирование коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения заболевания
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 июня./ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан в том числе с несоблюдением населением мер предосторожности, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополающим для блокирования распространения. Это первое. Второе - это соблюдение масочного режима и дистанцирования, ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах подъема заболеваемости.

Министр также отметил, что многие интересуются есть ли третья волна коронавируса в РФ, однако при этом "ничего для профилактики лично каждый сделать не спешит". По его словам, сейчас лучшее время, чтобы провакцинироваться.

"Лично каждый должен позаботиться о себе в данной ситуации, провакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. И главное еще позаботиться о своих близких. Сейчас период отпусков, период повышенной активности. Люди должны сделать это заранее, заблаговременно. Готовитесь к отпуску, хотите провести его спокойно, хотите после отпуска отдохнувшим и здоровым вернуться домой - провакцинируйтесь. Подготовьтесь, потом будет осень, осенью придут осенние инфекции, нужно подготовиться сделать вакцину от гриппа", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 167 949 случаев заражения, выздоровели 4 771 995 человек, умерли 125 278. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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