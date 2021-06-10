На программу модернизации педвузов в 2021 году выделят почти 5 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Около 5 млрд рублей будет направлено в 2021 году на реализацию программы модернизации педагогических вузов "Президентский проект "Учитель будущего поколения России". Об этом сообщается в четверг на сайте Минпросвещения РФ.

"Минпросвещения России сформирована программа с рабочим названием "Президентский проект "Учитель будущего поколения России", в рамках которой пройдет модернизация педагогических вузов не только с точки зрения условий, но и с точки зрения программ подготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, на что в этом году будет направлено почти 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве предложили разработать концепцию "Ядра высшего педагогического образования", которая обеспечит "единство при формировании универсальных, общепрофессиональных и сквозных профессиональных компетенций будущих педагогов".

В министерстве также добавили, что рассматривается возможность создания межфакультетских технопарков универсальных педагогических компетенций. "Это будут современные, технологически насыщенные образовательные пространства для педагогического проектирования, а также площадки для проведения оценочных процедур в рамках мониторинга качества педагогического образования", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

По словам министра, приобретение опыта реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, организация исследовательской работы, формирование функциональной грамотности будут основными задачами функционирования таких центров. Также запланировано проведение повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по формированию универсальных педагогических компетенций, добавили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в ближайшие два года направить дополнительно 10 млрд рублей на ремонт и оснащение педагогических вузов. Глава государства также попросил правительство "уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей".