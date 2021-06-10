Ухудшение ситуации с COVID-19 в Екатеринбурге не позволит провести общий выпускной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в Екатеринбурге за последнюю неделю, санитарные врачи в связи с этим не рекомендуют проводить запланированный ранее общегородской выпускной с участием 3,5 тыс. человек. Об этом в четверг сообщили в оперштабе Свердловской области со ссылкой на заместителя губернатора региона Александра Высокинского.

Общегородской выпускной планировалось провести во время Ural Music Night 25 июня. Ожидалось выступление рэпера Мот и шоумена Тимура Родригеза. В 2019 году мероприятие отменили из-за недостаточного количества времени на организацию, в 2020 году провести выпускной помешала пандемия.

"В этом году мы планировали единый школьный выпускной в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" на 3,5 тыс. человек. Эпидситуация позволяла. Но на заседании оперштаба во вторник получили новую статистику Роспотребнадзора: за неделю заболеваемость выросла на 5%. Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками", - цитирует оперштаб Высокинского.

Замгубернатора назвал предложение санврачей резонным. "Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее", - пояснил Высокинский.

В Екатеринбурге в 2021 году порядка 7 тыс. выпускников 11-х классов.