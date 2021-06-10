Суд в Москве оштрафовал Telegram и Facebook за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Суд в Москве принял решение оштрафовать Telegram на 10 млн рублей по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда. Таким образом, общая сумма, с учетом предыдущих штрафовв отношении Telegram, составляет 15 млн рублей.

"422-й мировой участок Таганского района 10 июня признал виновным Telegram по четырем протоколам ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и всего оштрафовал его на 10 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

До этого мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве.

Кроме того, в начале апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам по этой же статье, на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook и Google.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Facebook

Суд в Москве также принял решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда. В конце мая тот же мировой участок уже оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за аналогичные правонарушения, теперь общая сумма штрафов составила 43 млн рублей.

"422-й мировой участок Таганского района 10 июня признал виновным Facebook по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"), и оштрафовал его на общую сумму 17 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на общую сумму 15 млн рублей по протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. В начале апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам по этой же статье, на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Google.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.