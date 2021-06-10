Депутаты Крыма предложили штрафы до 500 тыс. рублей за вывески на иностранных языках

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Парламентарии Крыма разрабатывают поправки к федеральному закону "О рекламе", которыми намерены запретить вывески на иностранных языках и ввести штрафы до полумиллиона рублей за нарушение этой нормы. Проект соответствующих законодательных инициатив в четверг поддержал Совет законодателей по вопросам интеграции полуострова в правовую систему РФ.

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов в понедельник сообщил журналистам, что в Госсовете региона рассматривается вопрос о запрете использования иностранных слов в рекламе на территории республики. Он назвал использование иностранных слов "мягким оружием", которое влияет на отношение молодых людей к родному языку и культуре.

"С целью совершенствования механизма обеспечения статуса русского языка как государственного языка РФ, защиты русского языка от влияния иностранных заимствований законопроектом предлагается уточнить требования к рекламе, установив запрет на использование в рекламе иностранных слов и выражений, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке", - говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении агентства. В ней также указаны размеры штрафов: для граждан - от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тыс., для юрлиц - от 100 до 500 тыс. рублей.

Инициативу поддержал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. "Другое дело, что это потребует существенно больших усилий, чем внесение законопроекта и голосование в Государственной думе. Она потребует объяснений, формирования более устойчивого общественного мнения", - сказал он.

Константинов отметил, что размеры штрафов еще будут обсуждаться и прорабатываться в ходе дискуссии по поводу законопроекта. "Это, конечно, символическая инициатива. Задача - побудить новый состав Государственной думы к этой дискуссии, к серьезным решительным мерам во всем обществе. Принятие закона не решит проблемы, и нет задачи кого-то оштрафовать. Задача - понять, что нам всем нужно делать", - пояснил он журналистам.