Международная конференция по проблемам защиты прав человека пройдет 12 октября в Москве

МОСКВА. 10 июня. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками обудсменов" состоится 12 октября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"В ходе конференции планируется обменяться национальным и международным опытом по актуальным вопросам защиты прав инвалидов и экологических прав человека", - отмечается в сообщении.

В мероприятии примут участие правозащитники зарубежных государств, члены Евразийского альянса омбудсменов, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, представители международных организаций, органов государственной власти РФ, научной общественности и правозащитных организаций. Также Москалькова пригласила к участию в конференции генерального секретаря Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) Дебби Корнер и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.