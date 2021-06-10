На новую программу развития МГУ в 2021-2030 годах направят 26 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Порядка 26 млрд рублей будет направлено в 2021-2030 годах на новую программу развития Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на интернет-портале правовой информации.

"Согласовать программу развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова" до 2030 года согласно приложению", - следует из документа за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно документу, на задачи программы направят 26 млрд рублей, из них 13 млрд - из федерального бюджета, еще столько же - из внебюджетных источников.

Программа развития МГУ определяет стратегическую цель и задачи развития МГУ как уникального научно-образовательного комплекса Российской Федерации. Документ основывается на результатах реализации предыдущей программы развития вуза до 2020 года.