Жители омской деревни попросили канцлера Германии отремонтировать им дорогу

ОМСК, 10 июня. /ТАСС/. Жители омской деревни Верхний Карбуш, где проживают русские немцы, записали видеобращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с призывом помочь отремонтировать главную улицу, заасфальтировать которую они просят в различных инстанциях с 2008 года. В администрации Омского района области, на территории которой расположена деревня, пояснили, что проект ремонта грунтовой дороги составлен, но не утвержден из-за повышения стоимости материалов.

Обращение жителей омской деревни, в котором проживают около 500 человек, размещено в соцсети "ВКонтакте". В описании к видео говорится, что текст обращения переведен на немецкий язык и направлен в офис федерального канцлера Германии.

"К вам обращаются жители деревни Верхний Карбуш, которая была образована на рубеже XIX-XX веков русскими немцами. Обращаемся к вам за помощью сделать дорогу по улице Дмитрия Карбышева. <…> Мы хотели бы просить помощи у вас, зная о том, как вы заботитесь о своих соотечественниках", - говорит на видео одна из местных жительниц.

Администрация Омского района в комментариях к видео сообщила, что муниципальные власти в 2021 году составили проект ремонта дороги для участия в конкурсе омского Минстроя, но он не был утвержден из-за изменения стоимости проекта. Работы по асфальтированию грунтовой улицы, как сообщается, перенесены на 2022 год.

В пресс-службе Министерства строительства Омской области ТАСС в четверг уточнили, что администрация населенного пункта, составляя смету проекта, взяла за основу цены на строительные материалы, актуальные для 2000 года. Поэтому проект не был утвержден, а местным властям предложено пересчитать расходы. "После этого муниципалитет сможет принять участие в отборе для предоставления субсидии из областного бюджета на выполнение работ в 2022 году", - сказали в Минстрое региона.