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Пандемия COVID-19

"Врачи без границ" раскритиковали G7 за слабую позицию по отношению к фармгигантам

Группу семи обвиняют в отсутствии давления на транснациональные корпорации, чтобы последние поделились своими технологиями, отмечают в гуманитарной организации

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (Médecins Sans Fronti res, MSF) раскритиковала страны Группы семи (G7) за недостаточные усилия по борьбе с мировой пандемией коронавируса. Как отмечается в распространенном в четверг заявлении организации, их обвиняют в отсутствии давления на транснациональные фармацевтические корпорации, чтобы последние поделились своими технологиями.

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"Во время пандемии мы много раз видели, как горстка транснациональных фармацевтических корпораций, которые благодаря правам интеллектуальной собственности контролируют глобальное производство и поставки жизненно необходимых медицинских принадлежностей, создавали многочисленные препятствия для обеспечения надежного доступа стран к этим принадлежностям. Лидеры стран G7 пока не продемонстрировали никакого желания покончить с этим статусом-кво и не оказали давление на фармацевтические компании, чтобы те поделились своими технологиями, финансирование на развитие которых в основном выделяли государства", - отмечается в заявлении.

"Именно действия правительств стран G7, среди прочего, привели к тому, что в настоящее время в мире существует серьезное неравенство в распределении медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусной инфекцией", - подчеркивают представители "Врачей без границ".

Авторы заявления также отмечают, что главы государств G7 "продолжают блокировать принятие ключевых решений на международных площадках, которые могут устранить корпоративные монополии и поспособствовать увеличению объемов глобального производства медицинских товаров и диверсификации поставок". Представители гуманитарной организации призывают правительства стран Группы семи сотрудничать со своими коллегами из других государств, чтобы обеспечить "прозрачную, безусловную, юридически обязательную и полную передачу [компаниями] технологий по разработке принадлежностей для борьбы с пандемией COVID-19, в первую очередь вакцин". "Настало время перейти от благотворительности к изменению [подхода к проблеме]", - подытоживают авторы заявления.

В среду "Врачи без границ" расценили как "крупный прорыв" достигнутую во Всемирной торговой организации (ВТО) договоренность о начале предметных дискуссий о возможной приостановке прав интеллектуальной собственности на медицинские средства борьбы с коронавирусом, включая вакцины. В своем заявлении представители организации отметили, что эту инициативу, выдвинутую в октябре прошлого года Индией и ЮАР, сейчас поддерживают 63 члена ВТО из 164.

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