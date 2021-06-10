"Врачи без границ" раскритиковали G7 за слабую позицию по отношению к фармгигантам

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (Médecins Sans Fronti res, MSF) раскритиковала страны Группы семи (G7) за недостаточные усилия по борьбе с мировой пандемией коронавируса. Как отмечается в распространенном в четверг заявлении организации, их обвиняют в отсутствии давления на транснациональные фармацевтические корпорации, чтобы последние поделились своими технологиями.

"Во время пандемии мы много раз видели, как горстка транснациональных фармацевтических корпораций, которые благодаря правам интеллектуальной собственности контролируют глобальное производство и поставки жизненно необходимых медицинских принадлежностей, создавали многочисленные препятствия для обеспечения надежного доступа стран к этим принадлежностям. Лидеры стран G7 пока не продемонстрировали никакого желания покончить с этим статусом-кво и не оказали давление на фармацевтические компании, чтобы те поделились своими технологиями, финансирование на развитие которых в основном выделяли государства", - отмечается в заявлении.

"Именно действия правительств стран G7, среди прочего, привели к тому, что в настоящее время в мире существует серьезное неравенство в распределении медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусной инфекцией", - подчеркивают представители "Врачей без границ".

Авторы заявления также отмечают, что главы государств G7 "продолжают блокировать принятие ключевых решений на международных площадках, которые могут устранить корпоративные монополии и поспособствовать увеличению объемов глобального производства медицинских товаров и диверсификации поставок". Представители гуманитарной организации призывают правительства стран Группы семи сотрудничать со своими коллегами из других государств, чтобы обеспечить "прозрачную, безусловную, юридически обязательную и полную передачу [компаниями] технологий по разработке принадлежностей для борьбы с пандемией COVID-19, в первую очередь вакцин". "Настало время перейти от благотворительности к изменению [подхода к проблеме]", - подытоживают авторы заявления.

В среду "Врачи без границ" расценили как "крупный прорыв" достигнутую во Всемирной торговой организации (ВТО) договоренность о начале предметных дискуссий о возможной приостановке прав интеллектуальной собственности на медицинские средства борьбы с коронавирусом, включая вакцины. В своем заявлении представители организации отметили, что эту инициативу, выдвинутую в октябре прошлого года Индией и ЮАР, сейчас поддерживают 63 члена ВТО из 164.