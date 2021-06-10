Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за публикацию советов по переделке оружия

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг поддержал поправку о кратном повышении административных штрафов за публикации в СМИ и интернете инструкций по изготовлению взрывчатки, которая также предусматривает распространение данной нормы на советы по переделке оружия в боевое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Там уточнили, что комитет рекомендовал включить данную поправку в законопроект о штрафах за публикации в СМИ о террористических организациях без маркировки об их запрете на территории РФ. Поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Согласно тексту, имеющемуся в распоряжении ТАСС, штраф за размещение в СМИ рекомендаций по изготовлению взрывных устройств и переделке оружия для граждан составит от 10 тыс. до 50 тыс. (сейчас от 4 тыс. до 5 тыс. рублей), для должностных лиц - от 40 тыс. до 80 тыс. (сейчас от 40 тыс. до 50 тыс. рублей), для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 40 тыс. до 50 тыс. рублей).