ВЦИОМ выяснил отношение россиян к вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, 17% респондентов заявили, что уже вакцинированы. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в четверг на пресс-конференции в Москве.

По данным исследования, 55% опрошенных выразили готовность привиться. При этом 16% респондентов ответили, что скорее не стали бы делать прививку, еще 26% отметили, что точно не стали бы делать. Не поддерживают массовую вакцинацию 22% опрошенных.

На вопрос, почему стали бы делать прививку, 13% ответили, что из-за боязни заболеть и заразить других людей, 5% россиян отметили, что таким образом можно защититься и обезопасить себя и близких. Среди других причин - доверие к вакцинации (4%), профилактика болезни (4%), желание избежать осложнений (2%) и др. Противники вакцинации в качестве основных причин, по которым не стали бы делать прививку, называют недостаточную, по их мнению, исследованность вакцины (8%), страх побочных явлений (8%). Около 3% респондентов ответили, что уже переболели и имеют антитела, 4% сообщили, что здоровье не позволяет им сделать прививку.

Слышали о том, как именно проводится вакцинация, и считают эту информацию достаточной 55% россиян. При этом 14% опрошенных не слышали об этом. В последней группе велика доля молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Знают, где можно сделать прививку, 88% опрошенных. Согласились с тем, что процесс вакцинации скорее прост и не занимает много времени 71% респондентов. При этом 17% опрошенных считают, что он скорее сложен и длителен. Порядка 58% россиян отметили, что прививка защищает человека от болезни и риск осложнений минимален, 24% полагают, что прививка дает больше осложнений, чем защищает от коронавируса.

Из данных опроса также следует, что 54% респондентов опасаются, что могут заболеть сами или могут заразиться их близкие. В то же время 20% россиян считают, что с ними и с их родными этого не случится, еще 12% респондентов сообщили, что болеют сейчас, уже переболели или болеют/ переболели близкие.

Всероссийский репрезентативный опрос был проведен 6 июня 2021 года среди граждан 18 лет и старше, участвовали 1 600 человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.