Германские семьи с низким доходом будут ежемесячно получать по €100 на ребенка

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Германские семьи с низким доходом будут получать с августа текущего года ежемесячную выплату в размере €100 на каждого ребенка. Об этом в среду сообщило агентство DPA .

Как указывает агентство, такая мера государственной поддержки будет принята 11 июня на заседании Бундестага. Выплата является частью программы по смягчению для детей и подростков последствий действующих в ФРГ длительный период ковидных ограничений. На указанную программу, по данным DPA, правительство выделит €2 млрд. Отмечается, что для получения госвыплаты большинству семей не нужно будет подавать никаких заявлений.

"Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы все дети могли насладиться беззаботным летом после трудностей, которые принесла пандемия коронавируса", - сообщила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт, которая до конца полномочий нынешнего созыва Бундестага исполняет обязанности министра по делам семьи. "С помощью выплаты в размере €100 каждый ребенок из семей с низким доходом сможет заниматься любимым досугом и наверстать упущенное. Деньги могут быть потрачены на праздничные, спортивные и досуговые мероприятия в зависимости от желания и настроения", - добавила она.

Во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что правительство Германии согласилось продлить до конца сентября программу финансовой поддержки компаний и частных предпринимателей, наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его информации, в правительстве также считают необходимым создать специальные экономические стимулы, способствующие скорейшему открытию предприятий и компаний.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер выразил мнение, что программу госпомощи компаниям и частным предпринимателям в связи с пандемией следует продлить до конца 2021 года. С весны 2020 года Германия в общей сложности потратила €300 млрд на смягчение последствий пандемии.