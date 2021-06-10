В Сочи намерены ограничить скорость электросамокатов на проезжей части до 10 км/ч

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Сочи планируют ограничить скорость электросамокатов на проезжей части до 10 км/ч и до скорости людского потока на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг.

Местные жители жалуются на то, что некоторые самокаты развивают скорость до 40 км/ч и угрожают безопасности пешеходов. Ранее предлагалось ограничить их скорость до 15-20 км/ч.

"Необходимо установить обязательное ограничение порога скорости этих средств на проезжей части до 10 км/ч. На тротуаре они обязаны двигаться со скоростью людского потока", - приводит пресс-служба слова главы департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.

Кроме того, администрацией принято постановление, которое определяет порядок заключения договора на размещения пунктов проката самокатов. Дело в том, что на улицах, где чаще всего бывают туристы, стали формироваться скопления техники. Это мешает движению, в том числе маломобильных граждан. "Собственники бизнеса должны обратиться в администрацию города с заявлением о заключении договора на право размещения пунктов проката", - пояснили в пресс-службе.

Вопросы правил передвижения на электросамокатах будут вынесены на ближайшую городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

В настоящее время на курорте сдаются в прокат около 7 тыс. электросамокатов. Услуги по прокату оказывают шесть крупных сетевых компаний, в основном из Москвы.