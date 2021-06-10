Эксперт: российских вакцин от COVID-19 хватает для выработки коллективного иммунитета

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса в России производятся в достаточном количестве для того, чтобы к осени был сформирован коллективный иммунитет у 60% взрослого населения. Об этом сообщил в четверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Производства вакцин достаточно. Мы можем [обеспечить] все потребности для того, чтобы совершить этот рывок. Но другое дело, как люди воспринимают вакцинацию. Нужно создать позитивный образ", - сказал он на круглом столе в онлайн-формате на тему: "Выход из пандемии. Станет ли вакцинация решением?".

Горелов подчеркнул, что альтернативу вакцинации сейчас сложно представить. "Мы должны говорить с населением на одном языке. И говорить честно, что этиотропных препаратов, которые обрывали бы инфекционные процессы, особенно применительно к детям, не достаточно", - отметил он.

По словам эпидемиолога, в России сейчас наблюдается недостаточная информационная доступность в этом направлении, регистрируется много фейковых вбросов о вакцинации. "Мы должны адаптировать медицинское сообщество той информацией, которой мы хотели бы сопровождать вакцинальный процесс", - заключил Горелов.