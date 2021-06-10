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Комитет Госдумы поддержал введение тюремных сроков за сбор средств для нежелательных НПО

Нарушение будет наказываться обязательными работами на срок до 360 часов, принудительными работами на срок до четырех лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет, а также "лишением свободы на срок от одного года до пяти лет"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг поддержал поправку о лишении свободы на срок до пяти лет за предоставление или сбор средств для иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных в РФ нежелательными. Текст опубликован в думской электронной базе.

"Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности" в России нежелательных НПО, будет наказываться обязательными работами на срок до 360 часов, принудительными работами на срок до четырех лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет, а также "лишением свободы на срок от одного года до пяти лет" с потерей права заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, говорится в поправке.

Данную поправку комитет рекомендовал Госдуме включить в законопроект об уголовной ответственности за участие или руководство нежелательной НПО. Сам законопроект также поддержан комитетом ко второму чтению, документ может быть рассмотрен палатой уже 15 июня.

Корректировке подверглись и другие положения законопроекта. Так, предложено уточнить, что лишение свободы на срок от двух до шести лет может грозить не за руководство НПО, как указано в редакции первого чтения, а за организацию ее деятельности на территории РФ. Также уточняется, что к уголовной ответственности за участие в нежелательной НПО будут привлекаться лица, которые ранее были подвергнуты не только административному наказанию за аналогичные деяния, но и привлечены к ответственности по этой же статье Уголовного кодекса.

Авторами всех поправок и самого законопроекта выступили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ во главе с ее председателем Василием Пискаревым.

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